В продажу новинка поступит с 29 августа.

Бренд RedMagic, известный, прежде всего, благодаря своим игровым смартфонам, запускает свой геймерский ноутбук RedMagic Titan 16 Pro, дебютировавший в Китае несколько недель назад, на глобальном рынке, сообщает издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Глобальная версия ноутбука RedMagic Titan 16 Pro, которая, судя по всему, получит приписку Eclipse, снабжается 16-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600 точек, частотой обновления 240 Гц и максимальной яркостью 500 нит.

Как заявляет производитель, дисплей новинки охватывает 100 % цветового пространства DCI-P3. Геймерская направленность новой модели выражается в поддержке технологии G-Sync для плавной картинки без разрывов во время игрового процесса, а также низком времени отклика экрана, составляющем 3 мс.

Игровой ноутбук RedMagic Titan 16 Pro с процессором Intel Core i9-14900H, видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем объёмом 1 ТБ будет доступен для покупки в ряде стран по всему миру по цене 1699 долларов/1759 евро.

Кроме того, действует специальное предложение, благодаря которому первые покупатели получат бесплатных аксессуаров на сумму до 199 долларов. На официальном сайте производителя продажи ноутбука стартуют с 29 августа текущего года.