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Philips выпускает игровой монитор Evnia 32M2N8900 с 31.5-дюймовой 4K-панелью QD-OLED
Новинка имеет частоту обновления 240 Гц.

Компания Philips продолжает расширять ассортимент своих игровых мониторов, представив новую модель, получившую название Evnia 32M2N8900 и целый ряд возможностей, информирует издание NotebookCheck.

Геймерский монитор Philips Evnia 32M2N8900 снабжается панелью Samsung Display Gen 3 QD-OLED с диагональю 31.5 дюйма, разрешением 4K (3840x2160 точек), соотношением сторон 16:9, частотой обновления 240 Гц, яркостью SDR 250 нит и плотностью пикселей 140 PPI.

Новая модель характеризуется цветовым охватом DCI-P3 и sRGB на уровне 99 и 147.5 % соответственно, широкими углами обзора, достигающими 178 градусов по горизонтали и вертикали, и  высокой точностью цветопередачи Delta E<2, а также имеет сертификат соответствия стандарту DisplayHDR True Black 400.

Игровая направленность монитора подтверждается низким показателем времени отклика GtG, составляющим всего 0.03 мс, и поддержкой технологии Adaptive Sync, минимизирующей разрывы картинки в процессе игровых сессий при высокой частоте. Кроме того, новинка имеет фильтр синего цвета, что уменьшает негативное воздействие на зрение.

Источник фото: NotebookCheck/Philips

Монитор снабжается широким набором разъёмов, включая один DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1, 3.5-мм аудиоразъём, два USB 3.2 Gen 1 Type-A, один USB 3.2 Gen 1 Type-B и один USB Type-C с поддержкой альтернативного режима DisplayPort и Power Delivery.

Данными о цене и дате поступления в продажу игрового монитора Philips Evnia 32M2N8900 производитель в настоящий момент не делится.

#philips #evnia 32m2n8900
Источник: notebookcheck.net
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