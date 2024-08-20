Новинка будет конкурировать с ASUS ROG Ally X.

Портативная игровая приставка Zotac Gaming Zone, анонсированная в рамках выставки Computex 2024, доступна для предварительного заказа, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Zotac

Судя по характеристикам, новинка является прямой конкуренткой для ASUS ROG Ally X – приставка оснащается процессором AMD Ryzen 7 8840U, практически идентичным чипу Ryzen Z1 Extreme, установленному в модели от конкурирующего производителя, и 7-дюймовым экраном, выполненным по технологии AMOLED и способным обеспечить глубокий чёрный цвет, с пиковой яркостью, составляющей 800 нит, что ощутимо выше показателя модели от ASUS (500 нит), а также аналогичной частотой обновления в 120 Гц.

Новинка может предложить 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500 и снабжается твердотельным накопителем M.2 NVME формата 2280 с интерфейсом PCIe 4.0 объёмом 512 ГБ, что заметно меньше по сравнению с ROG Ally X, имеющей 24 ГБ ОЗУ и хранилище на 1 ТБ.

Устройство оснащается двумя портами USB4, фронтальной камерой и кардридером для карт памяти microSD, а также имеет поддержку беспроводных стандартов передачи данных Bluetooth 5.2 и WI-Fi 6E.

Новинка отличается эргономичным дизайном и удобной конфигурацией управления, имея в своём распоряжении триггеры с эффектом Холла, предлагающие возможность двухступенчатой регулировки, и аналоговые джойстики, а также два трекпада.

Официальная презентация портативной игровой консоли Zotac Gaming Zone состоится на мероприятии Gamescom 2024, которое пройдёт с 21 по 25 августа, но оформить предварительный заказ можно уже сейчас. Стоимость новинки аналогична стартовой цене ASUS ROG Ally X и составляет 799 долларов (72 000 рублей).