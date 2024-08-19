Кроме того, на мировой арене дебютирует планшет Honor MagicPad 2 и ноутбук Honor MagicBook Art 14 2024.

Компания Honor сообщила о своём участии в мероприятии IFA 2024, в рамках которого представит на мировом рынке свой складной смартфон Honor Magic V3, а также планшет Honor MagicPad 2 12.3 и ноутбук Honor MagicBook Art 14 2024, говорится в материале сайта GSMArena.

Смартфон Honor Magic V3 отличается крайне тонким корпусом, толщина которого составляет всего 9.2 мм, что выгодно отличает его от конкурентов, таких как Galaxy Z Fold6 (12.1 мм) и Pixel 9 Pro Fold (10.5 мм), но не мешает обладать производительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ёмкой батареей на 5150 мА·ч и набором камер с высокими характеристиками, включая 50-Мп основной модуль, 50-Мп перископический телеобъектив с 3.5-кратным оптическим зумом и 40-Мп сверхширокоугольный объектив.

О стоимости новинки в Европе производитель пока не говорит, но она вряд ли будет низкой, учитывая, что модель предшествующего поколения, Magic V2, на старте продаж предлагалась за 2000 евро/1700 фунтов стерлингов. О глобальном запуске более доступной модели, Magic Vs3, в настоящий момент не сообщается.

Помимо своей складной модели смартфона, Honor также представит на мировом рынке планшет MagicPad 2, оснащённый чипом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 12.3-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, восемью динамиками и батареей ёмкостью 10050 мА·ч с возможностью быстрой зарядки мощностью 66 Вт

Кроме того, в рамках IFA 2024 на глобальную арену выйдет ноутбук Honor MagicBook Art 14 2024 толщиной всего 12.95 мм и весом 1.03 кг, который может снабжаться процессором Intel Core Ultra 5 125H или Ultra 7 155H с графикой Intel Arc, 16 или 32 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом до 1 ТБ, а также 14.6-дюймовым OLED-экраном с соотношением сторон 3:2 и съёмной веб-камерой.

Источник фото: GSMArena

Согласно опубликованному рекламному постеру, глобальный запуск складного смартфона Honor Magic V3, планшета Honor MagicPad 2 и ноутбука Honor MagicBook Art 14 2024 состоится 5 сентября текущего года.