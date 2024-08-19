Новинка получила чип Broadcom BCM2712D0.

Линейка одноплатных компьютеров Raspberry Pi 5, дебютировавшая около десяти месяцев назад, расширилась новой версией с оптимизированным чипом, меньшим объёмом ОЗУ и сниженным ценником, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Raspberry Pi

Новая версия Raspberry Pi 5 присоединяется к вариантам, оснащённым 4 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X-4267, имея в своём распоряжении 2 ГБ ОЗУ. Кроме того, новинка обзавелась чипом Broadcom BCM2712D0, являющимся оптимизированной версией BCM2712C1, установленной в других вариантах Raspberry Pi 5, с удалённой логикой, не относящейся непосредственно к устройству, что, согласно заявлению производителя, не повлияло на функциональность, но позволило дополнительно снизить цену.

Отмечается, что других изменений, помимо оптимизированного чипа и уменьшенного объёма оперативной памяти, новинка не получила, что указывает на сохранение четырёх процессорных ядер ARM Cortex-A76 с тактовой частотой до 2.4 ГГц, графического процессора VideoCore VII, слота расширения для карт памяти microSD, двух портов USB 3.0, пары разъёмов USB 2.0, Gigabit Ethernet, а также поддержки Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0.

Стоимость Raspberry Pi 5 с 2 ГБ ОЗУ действительно более приятная — если версии с 4 и 8 ГБ оперативной памяти оценены в 60 и 80 долларов соответственно, то новая модификация предлагается за 50 долларов. Конечно, для целого ряда задач столь скромного объёма ОЗУ может оказаться не достаточно, но в некоторых случаях 2 ГБ может вполне хватить.