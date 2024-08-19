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Планшеты Samsung Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra получат аналогичную Galaxy S24 Ultra зарядку
Новинки могут дебютировать уже в октябре.

Компания Samsung готовится к запуску своих новых моделей планшетов серии Galaxy Tab S10, о чём свидетельствует появление предстоящих новинок на сайте сертификации 3C, проливающее свет на характеристики зарядки новых моделей, говорится в материале издания Gizmochina.

Источник фото: Onleaks/Android Headlines

Согласно записям в базе данных 3C, планшеты Samsung Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra с модельными номерами SM-X820 и SM-X926C соответственно получат быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт, что соответствует возможностям флагманской модели смартфона Samsung текущего поколения, Galaxy S24 Ultra.

Отмечается, что планшеты серии Galaxy Tab S9 обладают аналогичной зарядкой, поэтому улучшений по данному параметру у моделей линейки Galaxy Tab S10, судя по всему, не предвидится.

Кроме того, на сайте сертификации 3C отсутствует упоминание о стандартной модели Galaxy Tab S10, что подтверждает недавнюю информацию о том, что Samsung не планирует выпускать базовую версию в предстоящей линейке.

Также слухи сообщают об отказе южнокорейского гиганта от чипсетов Qualcomm в устройствах серии Galaxy Tab S10, что нашло своё подтверждение в недавнем тесте новинок в Geekbench, где они появились с чипами MediaTek Dimensity 9300+.

Предполагается, что планшеты Samsung Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra будут представлены совместно с Galaxy Z Fold 6 Slim в октябре текущего года.

#samsung #galaxy tab s10 ultra #galaxy tab s10+
Источник: gizmochina.com
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