Заявленная скорость беспроводной связи достигает 2976 Мбит/c.

Компания Xiaomi расширяет ассортимент своих маршрутизаторов, выпустив доступную модель AX3000E с поддержкой Wi-Fi 6 и целым рядом полезных функций, говорится в публикации сайта Gizmochina.

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Роутер Xiaomi AX3000E оснащается двухъядерным чипом Qualcomm и независимым сетевым процессором NPU, предназначенным для поддержания стабильной скорости сразу для нескольких устройств, подключённых к маршрутизатору.

Новинка поддерживает стандарт беспроводной связи Wi-Fi 6, широкую полосу пропускания 160 МГц и обеспечивает максимальную скорость «по воздуху» до 2976 Мбит/c с объединением диапазонов 2.4 и 5 ГГц. Роутер снабжается четырьмя усилителями сигнала для обеспечения надёжного покрытия, а также имеет поддержку Mesh-сети, позволяя подключать до 10 устройств и устранять «мёртвые» зоны.

Кроме того, маршрутизатор поддерживает агрегацию портов, что даёт возможность использования конфигураций с двумя WAN или двумя LAN для повышения скорости проводного доступа сверх гигабитных показателей, а также имеет защитные механизмы от сетевых атак и поддержку протокола шифрования WPA3.

Геймеры смогут оценить интеллектуальное ускорение игр для смартфонов Xiaomi и Redmi, обеспечивающее более низкие задержки во время игровых сессий, а родители будут иметь возможность ограничить доступ к нежелательным сайтам для своих детей.

Роутер тесно интегрируется с экосистемой Mijia от Xiaomi, имеет поддержку голосового управления XiaoAi и целый ряд других возможностей.

Стандартная стоимость маршрутизатора Xiaomi AX3000E составляет 199 юаней (28 долларов), но с 21 по 28 августа на платформах Xiaomi Mall и Xiaomi Youpin новинку можно заказать по специальной цене всего за 149 юаней (21 доллар).