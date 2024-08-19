Новое исследование показывает роль сверхмассивных чёрных дыр в процессе звездообразования.

Учёные по всему миру продолжают расширять понимание человечества относительно процесса формирования и эволюции галактик, а недавнее исследование группы специалистов из Китая и Франции проливает свет на роль сверхмассивных чёрных дыр в процессе формирования новых звёзд в галактиках, говорится в материале сайта TechSpot.

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Сообщается, что группа китайских и французских учёных изучила 69 близлежащих галактик и пришла к выводу, что сверхмассивная чёрная дыра, находящаяся в центре галактики, может нагревать окружающий холодный газ, что препятствует процессу его конденсации и формирования новых звёзд.

Результаты исследований специалистов указывают на прямую зависимость между массой чёрной дыры и количеством холодного газа — как отметил ведущий исследователь Ван Тао из Нанкинского университета, более крупные чёрные дыры препятствуют звездообразованию, ограничивая доступность холодного газа, из которого формируются новые звёзды.

В своей научной работе учёные сосредоточили своё внимание на атомарном водороде, который играет важную роль в процессе звездообразования, выявив, что его присутствие зависит от массы чёрной дыры, находящейся в центре галактики. В качестве одного из объяснений этого явления была предложена теория, заключающаяся в том, что чёрные дыры могут выбрасывать газ из галактики, но она не нашла своего подтверждения в связи с тем фактом, что во многих галактиках процесс образования новых звёзд продолжается, несмотря на наличие активных чёрных дыр.

Второе же объяснение состоит в том, что джеты, порождаемые чёрными дарами, нагревают окружающий межгалактический газ, что не даёт питать галактику — данная теория была подтверждена численным моделированием в проводимых исследованиях.

Данное исследование позволяет получить более подробное представление о влиянии сверхмассивных чёрных дыр на их родительские галактики. В будущем учёные планируют дополнительно проверить результаты своей работы при помощи радиотелескопов FAST и SKA.