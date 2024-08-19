Новинка получит чип Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 и до 8 ГБ ОЗУ.

Бренд Motorola обозначил свои планы по скорому выпуску новой доступной модели Moto G45 5G, подготовив на сайте Flipkart специальную страницу, посвящённую продукту и подтверждающую ряд характеристик предстоящей новинки, сообщает издание Gizmochina.

Motorola Moto G45 5G. Источник фото: Gizmochina

Смартфон Motorola Moto G45 5G получит 6.5-дюймовый дисплей, прикрытый защитным стеклом Gorilla Glass 3, с переменной частотой обновления 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, до 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

На задней панели устройства располагается основная камера на 50 Мп, а на фронтальной стороне имеется камера с разрешением 16 Мп, предназначенная для видеозвонков и селфи. Работает новинка под управлением ОС Android 14. Производитель обещает выпуск обновлений ОС в течение одного года и апдейтов безопасности на протяжении трёх лет.

Кроме того, устройство оснащено стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и задней панелью из «веганской кожи», а также имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP52. Питает новинку аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч.

Более ранняя утечка также утверждала о наличии у Moto G45 5G дисплея с разрешением HD+, дополнительного датчика глубины на 2 Мп, расположенного на задней панели, и версии с 4 ГБ оперативной памяти.

Motorola подтверждает, что запуск Moto G45 5G в Индии состоится 21 августа текущего года. Информации о дате глобального запуска новой модели в настоящий момент не имеется. Слухи намекают на стартовую стоимость новинки от 15 000 рупий (178 долларов).