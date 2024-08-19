Новинка предлагается в нескольких конфигурациях.

Компания Radxa выпускает свой новый мини-ПК Radxa E20C, отличающийся небольшими размерами и невысокой стоимостью, говорится в материале сайта NotebookCheck.

Мини-ПК Radxa E20C оснащается чипом Rockchip RK3528A, снабжённым четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 2.0 ГГц и графическим процессором Mali 450, до 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и хранилищем eMMC объёмом до 32 ГБ. Базовая версия имеет конфигурацию с 1 ГБ ОЗУ и накопителем на 8 ГБ.

Размеры новинки составляют всего 67x67x15 мм, а корпус изготовлен из алюминиевого сплава. Несмотря на столь скромные габариты, мини-ПК имеет широкий набор портов, в том числе два Gigabit Ethernet, один USB 2.0, два USB Type-C, один из которых предназначен лишь для нужд питания, а второй обеспечивает передачу данных, а также слотом расширения для карт памяти microSD.

Помимо этого, устройство снабжается тремя светодиодными индикаторами, позволяющими получать информацию о состоянии WAN, LAN и системы. Новинка может работать под управлением Radxa OS на базе Debian, OpenWrt и iStoreOS.

Источник фото: Radxa

Производитель отмечает, что основным предназначением устройства является работа в качестве сетевого устройства, но это не означает, что его нельзя использовать для других задач, например, для создания личного сервера.

Стоимость Radxa E20C стартует с отметки в 25 долларов за базовую версию и достигает 49 долларов за вариант с максимальной конфигурацией.