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Опубликована стоимость смартфонов Huawei серии Mate 70
Кроме того, утечка даёт представление о дизайне задней панели новых моделей.

Новая линейка топовых смартфонов Huawei Mate 70 должна дебютировать через несколько месяцев, но уже сейчас в сети Интернет появляются утечки, проливающие свет на характеристики предстоящих новинок — сегодня издание TechBoilers публикует информацию о стоимости новых моделей, а также изображения, дающие представление о внешнем виде модулей камер будущих новинок.

Huawei Mate 60 RS Ultimate Edition. Источник фото: Gizchina

Сообщается, что новая линейка Huawei Mate 70 будет насчитывать как минимум четыре новых модели — стандартную Mate 70, две Pro-версии, Mate 70 Pro и Mate 70 Pro+, а также высококлассную Mate 70 RS Ultimate Edition. Каждая из новинок разработана для определённого сегмента рынка.

На представленных изображениях, демонстрирующих заднюю панель смартфонов серии Huawei Mate 70, можно заметить, что три из четырёх новинок сохраняют круглый модуль камеры, унаследованный от стандартных представителей серии Mate 60, при этом имея ряд отличий, в то время как одна из моделей, судя по всему, Huawei Mate 70 RS Ultimate Edition, получает модуль камеры восьмиугольной формы.

Источник фото: TechBoilers

Предполагается, что модели новой линейки предложат более высокие возможности съёмки фото- и видеоматериалов, расширенные функции, в том числе улучшенный зум и съёмку при слабом освещении, а также усовершенствованные технологии ИИ.

Согласно утечке, стоимость стандартной модели, Huawei Mate 70, с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти составит 5999 юаней (838 долларов), Mate 70 Pro с 12 Гб ОЗУ и накопителем на 256 ГБ оценён в 6999 юаней (977 долларов), Mate 70 Pro+, оснащённый 16 ГБ оперативной памяти и хранилищем объёмом 512 ГБ, стоит 8999 юаней (1256 долларов), а за премиальную модель Mate 70 RS Ultimate Edition с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти придётся заплатить 10999 юаней (1536 долларов).

Ожидается, что новинки получат целый ряд улучшений, в том числе усовершенствованные сканеры отпечатков пальцев и более ёмкие аккумуляторы. По информации представителя Huawei, модели серии Mate 70 должны дебютировать в четвёртом квартале текущего года.

#huawei #mate 70
Источник: techboilers.com
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