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Упаковка Vivo Y300 Pro подтверждает наличие у смартфона батареи большой ёмкости
Кроме того, коробка намекает на одно из возможных цветовых оформлений новой модели.

Компания Vivo готовится к презентации своих новых смартфонов линейки Y300, включающей в себя стандартную модель Y300 и Y300 Pro – версия Pro уже прошла сертификацию 3C, а сегодня в сети Интернет появились изображения упаковки будущей новинки, подтверждающие ряд её характеристик, говорится в материале сайта Gizmochina.

Надпись на коробке смартфона Vivo Y300 Pro, представленной на изображениях, подтверждает, что устройство получит батарею большой ёмкости на 6500 мА·ч, что производитель отдельно выделяет в качестве одного из основных преимуществ новинки.

Кроме того, судя по цвету упаковки, одна из версий смартфона появится в фиолетовом цветовом оформлении.

Источник фото: Gizmochina

Благодаря сайту сертификации 3C стало известно, что устройство получит поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт.

Ожидается, что новинка придёт на смену модели предшествующего поколения, Y200 Pro, оснащённой 6.78-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 1300 нит, чипсетом Qualcomm Snapdragon 695 5G, 8 ГБ оперативной памяти, накопителем UFS 2.2 объёмом 128 ГБ, 64-Мп основной камерой на задней панели, дополненной 2-Мп датчиком глубины и 16-Мп селфи-камерой, а также имеющей батарею более скромной ёмкости на 5000 мА·ч с поддержкой 44-Вт быстрой зарядки.

Будет интересно взглянуть, повлияет ли аккумуляторная батарея на габариты и вес новой модели, учитывая, что Y200 Pro имеет толщину всего 7.5 мм и весит 172 г.

Помимо более ёмкого аккумулятора, новинка может предложить ещё ряд улучшений, но официальных подтверждений производитель в настоящий момент не предоставляет.

#vivo y300 pro
Источник: gizmochina.com
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