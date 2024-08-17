Дебют новой модели ожидается уже в октябре.

Предстоящий смартфон Samsung Galaxy S24 FE продолжает появляться в базах данных ряда сайтов, намекая на приближающийся дебют — сегодня будущая новинка была замечена на веб-сайте Бюро индийских стандартов (BIS), говорится в материале издания Gizmochina.

Источник фото: Android Headlines

В базе данных BIS смартфон Samsung Galaxy S24 FE указан с модельным номером SM-S721B/DS, ранее замеченным на странице поддержки Samsung. Более подробной информации данный источник не предоставляет, но намекает на скорую презентацию новой модели.

Благодаря ряду предыдущих утечек стало известно, что Samsung Galaxy S24 FE должен получить чипсет Exynos 2400e, работающий в паре с графическим процессором Xclipse 940, 6.7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, как минимум 8 ГБ оперативной памяти и аккумуляторную батарею ёмкостью 4565 мА·ч.

Кроме того, новинке приписывается наличие тройной камеры на задней панели, представленной 50-Мп основным датчиком, 12-Мп сверхширокоугольным модулем и 8-Мп телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом, а также 10-Мп фронтальной камеры, предназначенной для селфи и видеозвонков.

Ожидается, что внешне Samsung Galaxy S24 FE будет мало чем отличаться от модели предшествующего поколения, унаследовав её дизайн и дисплей, а также варианты цветового оформления, включающие в себя версии с жёлтым, серым, зелёным, серебристо-белым и голубым оттенками.

Кроме того, новинка должна получить предустановленную оболочку One UI 6.1.1 на базе Android 14, а также целый ряд функций с использованием технологий искусственного интеллекта Galaxy AI.

Как утверждает ряд источников, глобальный запуск смартфона Samsung Galaxy S24 FE может состояться в октябре текущего года.