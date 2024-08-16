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В сети появился первый рендер смартфона Redmi Note 14 Pro с изменённым дизайном
Дебют новинки должен состояться в ближайшем будущем.

Уже совсем скоро ассортимент бренда Redmi должен пополниться сразу несколькими смартфонами линейки Redmi Note 14, а сегодня одна из предстоящих моделей появилась на CAD-рендере, опубликованном изданием TechBoilers, сообщает сайт Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina/TechBoilers

Внешне Redmi Note 14 Pro, представленный на изображении, отличается от модели предшествующего поколения, Redmi Note 13 Pro — предстоящая новинка получила визуально выделяющийся модуль камеры, обрамлённый квадратной рамкой со скруглёнными краями и расположенный в центре, в то время как у предшественника он находится сбоку.

Также можно отметить, что новинка оснащается тройной камерой и светодиодной вспышкой, но каких-либо данных о характеристиках датчиков в настоящий момент не имеется. Опубликованный CAD-рендер подтверждает эскиз дизайна Redmi Note 14 Pro, которым некоторое время назад поделился информатор Digital Chat Station. Отмечается, что это может быть не окончательная версия, но близкая к финальной.

Ожидается, что в серию Redmi Note 14 будет входить как минимум три смартфона — стандартный Note 14, Note 14 Pro и Note 14 Pro Plus. Согласно предыдущим утечкам, все модели будут оснащены AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K. Кроме того, Redmi Note 14 Pro приписывается наличие чипсета Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, а Note 14 Pro Plus — SoC MediaTek Dimensity 7350 Pro.

Линейка Redmi Note 13 была запущена в Китае в сентябре прошлого года, поэтому модели серии Redmi Note 14 можно ожидать в аналогичный период текущего года. Дополнительную уверенность в скорый дебют новинок придаёт факт появления новых моделей на сайтах сертификации.

#redmi note 14 pro
Источник: gizmochina.com
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Опубликован CAD-рендер Redmi Note 14 Pro, демонстрирующий измерения в дизайне серии
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