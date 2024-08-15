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Обнародованы рендеры, ряд характеристик и вероятная цена доступного смартфона Motorola Moto G45 5G
Новинка получит 6.5-дюймовый экран и 50-Мп основную камеру.

Уже совсем скоро бренд Motorola должен пополниться новой бюджетной моделью Moto G45 5G, информация о характеристиках и внешнем виде которой сегодня появилась в сети Интернет, сообщает издание GSMArena.

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Источник фото: GSMArena/Smartprix

Утверждается, что смартфон Motorola Moto G45 5G получит чипсет Qualcomm Snapdragon 6-й серии, предположительно, Snapdragon 6s Gen 3, по сути являющийся ребрендингом Snapdragon 695, а также LCD-дисплей с диагональю 6.5 дюйма и частотой обновления 120 Гц.

Новинка будет представлена в следующих цветовых оформлениях — Brilliant Blue, Brilliant Green и Viva Magenta.  Все три версии будут иметь пластиковую заднюю панель с имитацией текстуры кожи, а также дисплей, обрамлённый симметричными рамками с трёх сторон и увеличенным «подбородком», с вырезом для селфи-камеры.

Согласно утечкам, Moto G45 получит скромный объём оперативной памяти, составляющий 4 ГБ, 50-Мп основную камеру с декоративным датчиком глубины, расположенным рядом на задней панели, и 16-Мп камеру на фронтальной стороне, предназначенную для селфи и видеозвонков. Питанием устройство обеспечит аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч.

Ожидается, что смартфон Motorola Moto G45 5G будет представлен по всему миру. Стоимость новинки в Индии, по имеющимся данным, составит 15 000 индийских рупий (178 долларов, 16 000 рублей).

#motorola #moto g45 5g
Источник: gsmarena.com
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