Производитель предоставляет ИИ-функции для большего количества своих устройств.

Компания Samsung расширяет список своих мобильных устройств, для которых доступна ИИ-функция Circle to Search (Круг для поиска) — в начале текущего года производитель при поддержке Google запустил данную возможность для линейки смартфонов Galaxy S24, а сегодня заявил о внедрении данной способности в более доступные модели, говорится в материале сайта Neowin.

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Источник фото: Neowin

Как заявляет Samsung, в скором времени поддержку функции Circle to Search получат смартфоны Galaxy A-серии, в том числе Galaxy A55, A54, A35 и A34, а чуть позже список расширится также планшетами линейки Galaxy Tab S9 FE.

В компании отмечают, что данное обновление предоставит больше возможностей для владельцев мобильных устройств серий Galaxy A и Galaxy Tab S9 FE, позволив более эффективно работать и проводить досуг, что соответствует стратегии производителя по предоставлению своим клиентам передовых технологий с использованием искусственного интеллекта, делая их доступными для всё более широкого круга лиц.

ИИ-функция Circle to Search (Круг для поиска) позволяет эффективно искать необходимую информацию, просто обводя интересующий объект, находящийся на экране устройства, при помощи пальца или стилуса. С момента своего запуска в начале текущего года функция получила новые возможности, в том числе поддержку полностраничного перевода и способность сканирования QR- и штрихкодов, а в ближайшем будущем должна обзавестись способностью находить песни по фрагменту, напеваемому пользователем или воспроизводимому при помощи приложения.