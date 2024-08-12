Цифры, опубликованные производителем, уже мелькали в сети.

Компания GPD официально презентовала первый портативный компьютер, оснащённый процессором AMD Strix Point, попутно сравнив производительность iGPU новинки с возможностями ещё не вышедшего процессора Intel Lunar Lake, породив ряд вопросов, говорится в материале сайта NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/AMD/Intel

Демонстрируя преимущества GPD Pocket 4, производитель сравнил быстродействие встроенного графического процессора AMD Radeon 890M в составе Ryzen AI 9 HX 370, которым оснащается новинка, с производительностью iGPU Arc 140V в составе ещё официально не дебютировавшего Intel Core Ultra 7 268V — согласно результатам тестов, графика AMD в бенчмарке Time Spy набирает 3647 баллов, в то время как iGPU Intel имеет лишь 3438 очков, что говорит о преимуществе графического процессора RDNA 3.5, составляющем около 6 %.

Источник фото: NotebookCheck/GPD

При этом у ряда потенциальных покупателей может вызвать недоумение тот факт, что на странице, посвящённой Pocket 4, производитель привёл результаты тестов Ryzen AI 9 HX 370 в составе другого своего продукта, а именно ноутбука GPD DUO, что, вероятно, было сделано с целью сравнить Ryzen AI 9 HX 370 и Core Ultra 7 268V при равном TDP, составляющем 45 Вт.

Основным же вопросом, которым задаётся ряд специалистов, является то, что результаты тестов, опубликованные GPD, совпадают с недавней утечкой от Jaykihn, за исключением одной детали — указанный для Intel Arc 140V показатель в Time Spy соответствует TDP в 17 Вт, в то время как при 30 Вт iGPU набирает 4151 балл.

Источник фото: NotebookCheck/Jaykihn

Из данных фактов можно сделать вывод, что либо GPD использует результаты тестов от сторонних информаторов, интерпретируя их неверным образом, либо Jaykihn опубликовал не совсем верные данные. К счастью, анонс процессоров Intel Lunar Lake должен состояться в начале сентября, поэтому убедиться в правильности данных того или иного источника можно будет уже через несколько недель.