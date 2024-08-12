Кроме того, Infinix Xpad оснащается встроенным ИИ-помощником.

Бренд Infinix без особого шума презентует свой первый планшет, получивший название Xpad и предлагающий достойные характеристики, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Доступный планшет Infinix Xpad оснащается чипсетом MediaTek Helio G99 Ultimate, 11-дюймовым дисплеем с разрешением 1920x1200 точек, пиковой яркостью 440 нит и частотой обновления 90 Гц, что обеспечивает достаточно плавное изображение в динамичных сценах. Точными спецификациями относительно ОЗУ и хранилища производитель не делится, но уже известно, что устройство получит 4/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.

Новинка имеет плоский дизайн с металлическим цельным корпусом и экраном, обрамлённым симметричными рамками, а также квадратным модулем камеры со скруглёнными краями на тыльной стороне, включающим в себя 8-Мп сенсор, дополненный светодиодной вспышкой. На фронтальной панели располагается селфи-камера с разрешением 8 Мп.

Питанием планшет обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 7000 мА·ч, поддерживающая зарядку мощностью 18 Вт. Кроме того, устройство оснащается портом USB Type-C, 3.5-мм аудиоразъёмом и поддерживает подключение LTE.

Устройство работает под управлением ОС Android 14 с надстройкой в виде XOS. Также имеется XArena Game Space с тремя различными режимами питания для геймерских целей и встроенный голосовой ИИ-помощник Folax, работающий с использованием технологий ChatGPT. Новинка представлена в следующих цветовых оформлениях — сером (Stellar Grey), золотом (Titan Gold) и голубом (Frost Blue).

Подробности о стоимости планшета Infinix Xpad и его доступности будут объявлены в ближайшем будущем.