Новый материал можно наносить практически на любую поверхность.

В настоящее время учёные по всему миру работают над совершенствованием технологий, позволяющих преобразовывать солнечную энергию в электрическую, причём работы идут как в направлении повышения эффективности существующих решений, так и разработке новых материалов, которые позволят увеличить КПД и мобильность — специалисты Оксфордского университета добились больших успехов в данном направлении, создав инновационный материал из перовскита с целым рядом преимуществ, говорится в публикации сайта TechSpot.

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Источник фото: TechSpot/University of Oxford/Martin Small

Сообщается, что толщина нового материал, разработанного учёными Оксфордского университета, составляет чуть более одного микрона, что примерно в сто раз тоньше человеческого волоса.

Для его создания специалисты использовали новаторский «многопереходный» подход, подразумевающий использование нескольких слоёв, поглощающих свет, для одного солнечного элемента, что позволяет полученному материалу вырабатывать больше электрической энергии из того же количества солнечного излучения.

По словам учёных, благодаря использованию данного метода за пять лет им удалось добиться повышения эффективности преобразования энергии с шести процентов до двадцати семи, что соответствует возможностям существующих однослойных фотоэлектрических элементов, а в будущем планируется превысить плану в сорок пять процентов.

Новая разработка специалистов уже сертифицирована Японским национальным институтом передовых промышленных наук и технологий, который подтвердил заявленные учёными показатели энергоэффективности чуть более двадцати семи процентов.

Преимущество нового материала заключается не только в его высоком КПД, но и гибкости, благодаря чему его можно наносить на практически любую поверхность, причём не обязательно жёсткую, что позволит его использование в совершенно разных отраслях.

К настоящему моменту разработкой уже заинтересовались инвесторы, поэтому в ближайшем будущем можно ожидать новых продуктов, которые по своим характеристикам смогут заинтересовать потребителей.