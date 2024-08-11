Стоимость новинки стартует от 1900 долларов.

Представленные некоторое время назад геймерские ноутбуки ASUS ROG Zephyrus G16 с новейшим APU AMD Strix Point поступили в продажу в нескольких конфигурациях, говорится в материале NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/ASUS

Новая вариация ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) GA605 оснащается производительным APU AMD Ryzen AI 9 HX 370, снабжённым двенадцатью ядрами, способными достигать частоты 5.1 ГГц, мощным графическим адаптером NVIDIA с TGP, составляющим 105 Вт, ОЗУ LPDDR5X-7500 и SSD-диском NVMe M.2 с интерфейсом PCIe 4.0.

Помимо этого, новинка имеет 16-дюймовый дисплей, выполненный по технологии OLED, с разрешением 1600p (2560x1600 точек), частотой обновления 240 Гц, временем отклика 0.2 мс и цветовым охватом 100% DCI-P3. Дополнительно геймеры смогут оценить наличие технологии NVIDIA G-SYNC.

Питанием ноутбук снабжает аккумулятор на 90 Вт·ч, а отвод излишков тепла от комплектующих обеспечивается системой охлаждения, оснащённой тепловыми трубками и тремя вентиляторами.

Помимо этого, новинка оснащается одним портом USB4, одним USB 3.2 Gen 2 Type-C с поддержкой DisplayPort и Power Delivery, двумя USB 3.2 Gen 2 Type-A, одним HDMI 2.1 и стереодинамиками, а также поддерживает стандарты Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3.

Ценник ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) GA605 в конфигурации с видеоадаптером GeForce RTX 4060, 16 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 1 ТБ составляет 1900 долларов (165 000 рублей), версия с видеоадаптером GeForce RTX 4060, 32 ГБ ОЗУ и SSD-диском на 1 ТБ оценена в 2100 долларов (182 000 рублей), а за вариант с графическим адаптером GeForce RTX 4070, 32 ГБ оперативной и 2 ТБ постоянной памяти просят 2300 долларов (200 000 рублей).