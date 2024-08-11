Компания усилит конкуренцию на рынке доступных моделей.

Компания Meizu работает над новым доступным смартфоном серии M, о чём свидетельствует появление предстоящей новинки в базе данных IMEI, говорится в публикации издания Gizmochina.

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Meizu M10. Источник фото: NotebookCheck

Согласно записи в базе данных IMEI, новый смартфон Meizu M20 имеет модельный номер M421Q. К сожалению, каких-либо подробностей относительно технических характеристик устройства эта утечка не предоставляет.

Отмечается, что компания Meizu не выпускала новых моделей серии M в течение последних пяти лет, но сейчас решила возродить данную линейку, выпустив Meizu M20. Смартфон Meizu M10, представленный в 2019 году, оснащался 16-нм восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio P25, способным достигать частоты 2.6 ГГц, IPS-дисплеем с диагональю 6.5 дюймов, разрешением HD+ (720x1600 точек), частотой обновления 60 Гц, яркостью 450 нит и плотностью пикселей 270 PPI, до 3 ГБ оперативной памяти, хранилищем объёмом 32 ГБ, тройной задней камерой, представленной 13-Мп основным модулем, дополненным двумя сенсорами по 2 Мп, 8-Мп селфи-камерой и аккумулятором ёмкостью 4000 мА·ч.

Кроме того, Meizu M10 снабжался встроенным сканером отпечатков пальцев, расположенным на тыльной стороне, портом micro-USB, поддержкой двух сим-карт и работал под управлением ОС Android 9.

Конечно, новинка сможет предложить более высокие характеристики, хотя какой-либо конкретики в настоящий момент не имеется, но в ближайшем будущем ситуация должна измениться. При этом источник отмечает, что Meizu M20 будет относиться к категории доступных моделей.