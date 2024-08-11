Новинка имеет весьма небольшие габариты и вес.

Портативный роутер производства ZTE c поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi, двухрежимного 5G и встроенным накопителем, получивший название F50 5G Portable WiFi Storage Edition, появился в продаже в китайской рознице, говорится в материале издания Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

В ассортименте ZTE уже имеется похожая модель с аналогичными ключевыми характеристиками, за исключением одной особенности — F50 5G Portable WiFi Storage Edition снабжается встроенным накопителем объёмом 256 ГБ, доступ к которому можно получить как при помощи Wi-Fi, так и высокоскоростного проводного соединения, используя кабель USB Type-C 3.0.

В остальном же новинка практически не отличается от портативного роутера F50 5G Portable WiFi, уже представленного на рынке — новая модель оснащается восьмиядерным процессором, слотом для карт памяти microSD объёмом до 2 ТБ и поддерживает сети 5G в режимах SA (Standalone) и NSA (Non-Standalone).

Помимо этого, устройство имеет поддержку технологии WiFi 2×2 MIMO, обеспечивая работу в двухдиапазонном режиме (2.4 и 5 ГГц) для более качественного покрытия и более высоких скоростных показателей — заявленные скорости загрузки и отдачи достигают 1600 и 225 Мбит/с соответственно. Новинка обеспечивает подключение до десяти устройств одновременно.

Устройство весьма компактно, что повышает его удобство при использовании в качестве портативного роутера со встроенным накопителем — размеры новинки составляют 78.7x62.8x10.3 мм, а вес достигает 50 г.

Стоимость ZTE F50 5G Portable WiFi Storage Edition на китайской площадке JD.com составляет 529 юаней (74 доллара).