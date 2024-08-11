Пользователям придётся применять обходные пути для отключения данной функции.

Компания Microsoft расширяет список устройств, которые будут поддерживать функцию шифрования BitLocker в Windows 11. Cудя по всему, готовясь к предстоящему выходу новой версии Windows 11 24H2, где данная функция будет активирована в автоматическом режиме после переустановки ОС.

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Источник фото: Fusion IT

Как сообщает издание Windows Latest, представитель Microsoft заявил, что компания снижает требования к устройствам, поддерживающим BitLocker — теперь для автоматического шифрования не требуется наличие Hardware Security Test Interface (HSTI) и Modern Standby., что расширяет поддержку для более старого оборудования.

Кроме того, производителям не придётся дополнительно заморачиваться, чтобы соответствовать стандартам, предъявляемым для работы BitLocker — в Windows 11 24H2 отсутствует необходимость проверки ненадёжных интерфейсов Direct Memory Access (DMA), что не требует добавления специальных ключей в системный реестр и учитывается в тестах Hardware Lab Kit.

В настоящее время функция шифрования BitLocker не активируется по умолчанию для большинства устройств, работающих под управлением Windows 11, но всё изменится с выходом версии 24H2, которая в целом ряде случаев без спроса включит шифрование — данная функция будет автоматически активирована во время переустановки ОС и станет полностью работоспособна после входа в учётную запись Microsoft.

Отмечается, что пользователям, обновившим свою ОС при помощи Центра обновления Windows или использующие локальные учётные записи, активации Bitlocker в автоматическом режиме удастся избежать, в противном же случае для отключения данной функции необходимо будет создавать загрузочный ISO-образ с помощью утилиты Rufus USB, способной отключить ненужную опцию, или деактивировать автоматическое шифрование в процессе установки Windows, открыв реестр при помощи комбинации клавиш Shift+F10 и изменив ключ Bitlocker «PreventDeviceEncryption» на значение «1».

Ожидается, что Windows 11 24H2 станет доступна для массового использования на устройствах, оснащённых процессорами Intel и AMD, в сентябре или октябре текущего года.