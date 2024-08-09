Эти данные предоставляет известный информатор.

Компания MediaTek продолжает работу над своим флагманским чипом следующего поколения Dimensity 9400, который будет ощутимо быстрее своего предшественника и более энергоэффективен по сравнению с топовой моделью Qualcomm текущего поколения, о чём сообщает известный информатор Digital Chat Station, говорится в материале сайта NotebookCheck.

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Источник фото: Gizchina

Утверждается, что чипсет MediaTek Dimensity 9400 обеспечит более чем на 30 процентов лучшую производительность одного ядра по сравнению с чипом предшествующего поколения. Учитывая, что предшественник, Dimensity 9300, в одноядерном тесте Geekbench набирает в среднем 2200 баллов, от новой модели можно ожидать результата, составляющего 2900 очков, что позволит Dimensity 9400 поравняться с конкурирующим чипсетом Apple A17 Pro.

Также информатор сообщает, что большое ядро чипа нового поколения от MediaTek будет требовать лишь 30 процентов мощности, которая требуется Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в аналогичном сценарии, что подразумевает значительно улучшенную энергоэффективность предстоящей новинки.

Чуть ранее Qualcomm подтвердила, что официально презентует свой новейший флагманский чип Snapdragon 8 Gen 4 в октябре текущего года. MediaTek, судя по всему, готова сразиться с Qualcomm, выпустив в этот же период конкурирующую модель, Dimensity 9400.