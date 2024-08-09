Осенью официальная поддержка старых версий заканчивается.

Компания Microsoft в очередной раз напоминает своим клиентам, что в ближайшее время им стоит озаботиться обновлением своих устаревших версий ОС Windows 11 до более новых, если, конечно, данный процесс уже не произошёл в автоматическом режиме, что более вероятно, но касается пользователей, тем или иным образом отключивших механизмы обновления, говорится в публикации издания Neowin.

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Источник фото: PCMag/Microsoft

По информации Microsoft, опубликованной на официальном сайте компании, поддержка Windows 11 версии 21H2 в редакциях Enterprise, Education и IoT Enterprise, а также Windows 11 версии 22H2 в редакциях Home и Pro прекращается 8 октября 2024 года — в этот день компания выпустит последнее обновление для данных версий ОС, после чего прекратит официальную поддержку.

Отмечается, что большинству пользователей не следует беспокоиться об устаревшей версии Windows 11, так как система должна была автоматически обновиться до свежей версии 23H2, в противном же случае стоит озаботиться установкой обновления, так как после окончания официальной поддержки апдейты безопасности для устаревших версий Windows 11 выпускаться не будут, что грозит утечкой конфиденциальных данных.

Осенью текущего года Microsoft должна выпустить следующую версию Windows 11 24H2 для массового потребителя, но на текущий момент актуальной версией для Windows 11 является 23H2, официальная поддержка которой завершится 11 ноября 2025 года.