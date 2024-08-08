НАСА подтверждает проблемы с двигателями и ПО у Starliner и работу со SpaceX над миссией по спасению астронавтов.

Эпопея с затянувшейся отправкой американских астронавтов обратно на Землю на борту космического корабля Starliner продолжается, порождая жаркие споры между специалистами, принимающими участие в данной миссии — в ходе пресс-конференции НАСА заявило о существующих в команде разногласиях по поводу безопасности дальнейшего использования Starliner, а также подтвердило имеющиеся у космического корабля проблемы не только в аппаратной, но и программной части, и свою продолжающуюся работу со специалистами SpaceX относительно спасательной миссии, сообщает издание Ars Technica.

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Источник фото: SpaceNews/NASA

Проблемы у космического корабля Starliner, разработанного компанией Boeing, начались ещё на Земле, в результате чего запуск пилотируемого аппарата переносился несколько раз, но в начале июня американских астронавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямс всё-таки удалось доставить на борт МКС, где они в конечном итоге и застряли — во время стыковки у Starliner наблюдался целый ряд проблем, в том числе возникла утечка гелия и отказало сразу пять из двадцати восьми двигателей, которые используются для маневрирования космического корабля, что заставило НАСА углубиться в изучение данных проблем, несколько раз перенося отправку астронавтов обратно на Землю.

Специалистам НАСА и Boeing удалось воспроизвести неполадку с двигателями на Земле, но точно понять причину её возникновения они до сих пор не могут — как заявил в процессе пресс-конференции руководитель операций по пилотируемым космическим полетам НАСА Кен Бауэрсокс, у инженеров космического агентства и специалистов Boeing возникли разногласия по поводу надёжного функционирования проблемных двигателей, поэтому окончательно решения относительно того, как именно астронавты вернутся на Землю, пока не принято.

Boeing настаивает на том, что проблема достаточно изучена, чтобы утверждать, что обратный полёт Starliner пройдёт без каких-либо серьёзных проблем, но часть представителей НАСА с этим не согласна — в агентстве подтвердили, что у них есть запасной план, над разработкой которого они в течение нескольких недель работают со специалистами SpaceX, заключающийся в использовании Crew Dragon в качестве аппарата, используемого для спасательной миссии.

Кроме того, в НАСА подтвердили ещё одну немаловажную причину задержки, заключающуюся в необходимости перенастройки программного пакета Starliner таким образом, чтобы произвести безопасную отстыковку от МКС без непосредственного участия экипажа, на что может потребоваться несколько недель.

Если доводы Boeing всё-таки перевесят, то астронавты смогут вернуться на Землю на борту Starliner во второй половине августа или первой половине сентября, но если сомневающиеся специалисты НАСА одержат верх, то Бутчу Уилмору и Суни Уильямс придётся ждать до февраля следующего года, чтобы в составе миссии Crew-9 отправиться домой.