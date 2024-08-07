Кроме того, OnePlus Open Apex Edition доступен в новом цветовом оформлении.

К модели OnePlus Open, выпущенной в прошлом году, сегодня добавляется версия OnePlus Open Apex Edition с увеличенным объемом хранилища, дополнительными возможностями и в новом цветовом оформлении, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Источник фото: GSMArena

Складной смартфон OnePlus Open Apex Edition оснащается накопителем USF 4.0, ёмкость которого увеличена до 1 ТБ, что вдвое больше хранилища стандартной модели. При этом объём оперативной памяти остаётся без изменений, а именно 16 ГБ. Другие ключевые характеристики также не подверглись улучшениям.

Кроме того, новинка оснащается специальным чипом безопасности, призванным исключить кражу конфиденциальных данных, и имеет VIP-режим, который активируется при помощи ползунка и обеспечивает ещё большую степень защиты информации пользователей.

Устройство снабжено задней панелью из веганской кожи высокого качества и предлагается в красном цветовом оформлении (Crimson Red), использовавшемся в моделях прошлых поколений. Кнопка-слайдер смартфона также подчёркивается красным оттенком.

Помимо этого, новинка имеет целый ряд функций с использованием технологий искусственного интеллекта, в том числе AI Eraser и AI Smart Cutout, предназначенные для эффективного и быстрого редактирования фотографий.

Стоимость складного смартфона OnePlus Open Apex Edition, согласно данным сайта GSMArena, в США составит $1900, а в Европе будет объявлена 27 августа.