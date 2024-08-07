Новинка должна заменить Vivo Y200.

Китайская компания Vivo продолжает работу над своей предстоящей линейкой смартфонов среднего класса Vivo Y300, упоминания о представителях которой продолжают появляться в базе данных IMEI, сообщает издание Gizmochina.

реклама

Источник фото: Gizmochina

Несколько месяцев назад в сети Интернет появились данные о старшей модели новой линейки, Vivo Y300 Pro 5G, а сегодня в базе данных появилась запись о стандартной версии Vivo Y300 5G с модельным номером V2416.

Информации о технических характеристиках Vivo Y300 5G в настоящее время не предоставляется, но ожидается, что новинка придёт на смену модели предшествующего поколения, Vivo Y200, оснащённой чипсетом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, 6.67-дюймовым AMOLED-дисплеем, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ постоянной памяти, 64-Мп основной камерой, дополненной датчиком глубины, 16-Мп селфи-камерой, ёмким аккумулятором на 4800 мА·ч с возможностью быстрой 44-Вт зарядки и сканером отпечатков пальцев.

Предполагается, что Vivo Y300 5G сможет повторить успех предшественника, предложив сравнительно высокую производительность за приемлемую цену. В данный момент неизвестно, когда именно производитель намеревается официально презентовать свою новую линейку смартфонов, но в скором времени ожидается больше информации, проливающей свет на характеристики и стоимость новинок.