При этом список функций будет ограничен.

Компания Samsung продолжает расширять список устройств, поддерживающих функции с использованием технологий искусственного интеллекта Galaxy AI, не ограничиваясь лишь топовыми моделями — как сообщает издание NotebookCheck, в ближайшем будущем поддержку ряда функций ИИ получат смартфоны среднего класса Galaxy A35 5G и Galaxy A55 5G.

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Источник фото: Techweez

Возможности с применением технологий искусственного интеллекта Galaxy AI будут доступны владельцам моделей Galaxy A35 5G и Galaxy A55 5G уже в сентябре благодаря предстоящему обновлению One UI 6.1.1. В настоящее время данными способностями обладают лишь некоторые топовые смартфоны Samsung, наиболее доступным из которых является Galaxy S23 FE.

Отмечается, что набор функций Galaxy AI для моделей среднего класса будет ограничен, что связывают с наличием менее производительных чипсетов, особенно в задачах с использованием ИИ.

Флагманские модели Samsung текущего поколения обладают полным набором функций Galaxy AI, позволяющих переводить речь в режиме реального времени, расширяющих возможности поиска, дающих возможность редактировать изображения и видеоролики, а также выполняющих ряд других задач.

Смартфон прошлого поколения Galaxy S23 FE имеет чуть меньше возможностей Galaxy AI, например, не поддерживает функцию создания замедленных роликов при помощи ИИ. Менее производительные модели Galaxy A35 5G и Galaxy A55 5G получат ещё меньше способностей, использующих технологии искусственного интеллекта, но конкретный список в настоящий момент не доступен.