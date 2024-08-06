Новинка может заинтересовать профессиональных геймеров.

Компания Huawei выпускает свою новую игровую мышь, предназначенную для профессиональных геймеров и отличающуюся высокими характеристиками, говорится в материале сайта Gizmochina.

реклама

Игровая мышь Huawei Xingyue Mouse GT оснащается сенсором с разрешением до 30 000 точек на дюйм (DPI) и способностью отслеживания движения со скоростью до 750 дюймов в секунду (IPS). Кроме того, новинка характеризуется частотой опроса 8 кГц и сверхнизкой задержкой 0.125 мс.

Устройство имеет эргономичный дизайн с приятной на ощупь текстурой и стильным металлическим колесом прокрутки, а также небольшой вес, составляющий 59 г. Питает новинку ёмкий аккумулятор, обеспечивающий автономную работу в течение 80 часов, с возможностью восполнения заряда, которого хватит ещё на 14 часов функционирования, всего за одну минуту.

Новинка оснащается оптическими микропереключателями со сроком службы до 100 млн нажатий, а также целым рядом технологий, расширяющих возможности пользователя и улучшающих работу устройства, в том числе NearLink Star Flash для бесшовного взаимодействия с ПК и планшетом, а также адаптивным алгоритмом, способным изменять частоту в целях защиты от помех при беспроводной работе.

Кроме того, устройство поставляется с программным обеспечением Huawei GoPlay, обеспечивающим интеллектуальное управление батареей и позволяющим настраивать функции клавиш.

Источник фото: Gizmochina

Стоимость игровой мыши Huawei Xingyue Mouse GT в китайской рознице составляет 599 юаней (84 доллара). Предварительный заказ устройства можно оформить уже сегодня, а официальные продажи стартуют с 23 августа текущего года.