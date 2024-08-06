По скоростным показателям устройство значительно превышает возможности самых быстрых моделей накопителей с интерфейсом PCIe 5.0.

Компания Micron заявила о создании первого в мире твердотельного накопителя с интерфейсом нового поколения PCIe 6.0 — производитель обещает раскрыть подробности о новом устройстве в ближайшие дни, говорится в материале издания NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck./Micron

В настоящее время известно, что твердотельный накопитель, разработанный специалистами Micron и оснащённый интерфейсом PCIe 6.0, способен достигать скорости передачи данных более 26 ГБ/c при линейном чтении, что значительно выше показателей самых быстрых накопителей PCIe 5.0, которые обеспечивают скорость линейного чтения около 14.5 ГБ/c.

Конечно, новое устройство не удваивает скоростные показатели по сравнению с возможностями интерфейса прошлого поколения, но аналогичную ситуацию можно было наблюдать в процессе запуска первых твердотельных накопителей, снабжённых интерфейсом PCIe 5.0, которые достигали показателя лишь в 10 ГБ/c.

При этом новинки требовали массивных охладителей для отвода излишков тепла, выделяемого контроллерами — вполне возможно, что первые устройства с интерфейсом PCIe 6.0 могут потребовать аналогичного решения.

Более подробной информацией о своей новой разработке Micron поделится 7 августа в рамках мероприятия Flash Memory Summit 2024. Ожидается, что твердотельные накопители PCIe 6.0 заинтересуют партнёров компании, разрабатывающих продукты и решения для центров обработки данных и систем с использованием технологий искусственного интеллекта.

Для обычных же пользователей данное устройство пока что вряд ли будет доступно, тем более, что поддержка интерфейса PCIe 6.0 в обычных ПК вряд ли появится в ближайшие месяцы.