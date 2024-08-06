Кроме того, НАСА пересматривает свои планы по отправке Crew-9 к МКС.

Затянувшаяся на весьма продолжительный срок миссия космического корабля Starliner негативно повлияет на текущие планы НАСА, вынудив агентство отложить запуск миссии Crew 9 к МКС, причём проблемы могут быть связаны не только непосредственно с технической частью Starliner, но и с программным обеспечением, говорится в материале сайта Ars Technica.

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Источник фото: SpaceNews/NASA

Проблемы с космическим кораблём Starliner начались ещё на Земле, что вынуждало НАСА несколько раз переносить запуск, но в итоге в начале июня американские астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс всё-таки добрались на МКС. Их путешествию на околоземную орбиту также сопутствовали неприятности, связанные с утечкой гелия и выходом из строя пяти малых двигателей.

В связи с возникшими неполадками НАСА пришлось озаботиться изучением данной проблемы, чтобы быть уверенными в безопасности членов экипажа во время обратного полёта на борту Starliner, что вызвало перенос даты возвращения астронавтов на Землю на несколько дней, за которым последовало ещё несколько смещений сроков на более поздний период, что вылилось в задержку, составляющую более двух месяцев.

Особые опасения у НАСА вызвали неполадки с малыми двигателями системы управления, в случае выхода которых из строя во время отстыковки от Международной космической станции и входа в атмосферу Земли может произойти нештатная ситуация с непредсказуемыми последствиями — одним из рисков может быть столкновение с МКС.

В связи с данной ситуацией НАСА планирует отложить миссию Crew-9, которая изначально должна была стартовать 18 августа, на более поздний период, а именно 24 сентября.

Ещё одной весьма неожиданной причиной переноса даты возвращения астронавтов на Землю на борту Starliner называется необходимость обновления программного обеспечения космического корабля, так как текущая версия ПО не способна произвести автоматическую отстыковку от МКС и вход в атмосферу Земли. Сколько ещё понадобится времени для обновления программного обеспечения, пока не известно.

Косвенно об этой проблеме упомянул и представитель НАСА Стив Стич, отметив, что Starliner был спроектирован в качестве космического корабля с экипажем на борту — это наводит на мысль о том, что астронавты должны принимать непосредственное участие в управлении кораблём.

В настоящее время компания Boeing, ответственная за разработку и техническое обеспечение проекта Starliner, настаивает на скорейшем возвращении космического корабля с экипажем на борту на Землю, аргументируя это тем, что её специалисты предоставили все доказательства того, что обратный полёт будет безопасным, но некоторые представители НАСА до сих пор сомневаются в правильности данного решения.