Новая разработка может повысить эффективность выработки энергии для труднодоступных районов Крайнего Севера.

Задачи по эффективному снабжению электрической энергией объектов, расположенных в Арктике и в прилегающих к Северному морскому пути районах, в настоящий момент являются приоритетными для российских специалистов — новая разработка учёных Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого может существенно улучшить обеспечение населённых пунктов и промышленных объектов в условиях Крайнего Севера.

реклама

Источник фото: Pixabay

Как сообщает новостное издание «РИА Новости», специалисты СПбПУ разработали перспективную ветроэнергетическую установку мощностью 100 кВт, которая может эффективно функционировать в Арктике, не загрязняя окружающую среду вредными выбросами.

Благодаря модульной конструкции установка может легко транспортироваться к месту своей работы и монтироваться без задействования тяжёлой техники, что является немаловажным преимуществом в отдалённых и труднодоступных районах. Кроме того, специалисты разработали запатентованное решение монтажа фундамента, состоящего из бетонных или металлических блоков, что упрощает транспортировку и установку.

Как отмечают разработчики, ветроэнергетическая установка отличается усовершенствованной формой лопастей, благодаря чему может генерировать электроэнергию даже при слабом ветре, скорость которого составляет всего 6-9 м/c. Кроме того, разработка учёных обладает повышенной выработкой энергии, превышающей показатели стандартных решений в данном сегменте как минимум на двадцать процентов.

По словам учёных, в настоящее время в России существует большая потребность в подобных ветроэнергетических установках, поэтому их применение будет востребовано в целом ряде удалённых районов Арктики и на промышленных объектах Крайнего Севера.

Дополнительным стимулом создания подобных установок может являться их автономность, учитывая сложность логистических решений по доставке топлива в объёмах, достаточных для эффективного функционирования дизельных генераторов, питающих различные объекты, расположенные в Арктике — по подсчётам специалистов, экономия может составить около 50 процентов.