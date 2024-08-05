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Samsung готовится к запуску Galaxy S24 FE и уже добавила страницу поддержки устройства на свой сайт
Новинка появилась на официальном сайте с модельным номером SM-S721B/DS.

Предстоящий смартфон Samsung Galaxy S24 FE уже появлялся в базах данных ряда сайтов и был протестирован в бенчмарке Geekbench, а сегодня появилось официальное подтверждение о готовящемся запуске новой модели, говорится в публикации издания Neowin.

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Источник фото: OnLeaks/Giznext

Сообщается, что смартфон Galaxy S24 FE с модельным номером SM-S721B/DS появился на французской версии сайта Samsung. Отмечается, что данная модификация относится к международному варианту устройства, который ранее появился в базе данных Geekbench с чипсетом Exynos 2400.

Каких-либо данных о характеристиках новинки официальная страница поддержки не сообщает, но ранее стало известно, что, помимо чипа Exynos 2400, другая модификация Galaxy S24 FE должна получить чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Опубликованные ранее рендеры устройства показывают, что смартфон получит плоский дизайн со стеклянной задней панелью, которая имеет три выступающих модуля камеры, включающих в себя 50-Мп широкоугольный объектив, 12-Мп сверхширокоугольный модуль и 10-Мп телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом, а также 6.65-дюймовый экран с тонкими рамками и круглым отверстием, предназначенным для селфи-камеры. Кроме того, новинка будет оснащена металлической рамкой.

Также новой модели приписывается наличие пылевлагозащищённого корпуса, имеющего сертификат IP67 и 12 ГБ оперативной памяти. Новинка будет представлена в нескольких цветовых оформлениях, в том числе чёрном и жёлтом.

Точной информации о дате запуска смартфона Samsung Galaxy S24 FE в настоящий момент не имеется, но его появление на официальном сайте производителя намекает на скорый дебют.

#samsung #galaxy s24 fe
Источник: neowin.net
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