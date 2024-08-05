Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Nvidia вслед за Microsoft вынуждает пользователей избавиться от своих старых процессоров
После установки свежих драйверов владельцы старых CPU увидят BSOD.

Разработчики программного обеспечения продолжают вынуждать пользователей отказываться от своих старых процессоров в пользу более новых решений — некоторое время назад Microsoft запретила запускать Windows 11 на ПК, оснащённых CPU c отсутствием поддержки инструкции POPCNT, а теперь Nvidia подтверждает, что пошла на аналогичный шаг в своих свежих графических драйверах, говорится в материале издания Neowin.

реклама

Источник фото: Bleeping Computer

Как отмечается в официальной документации Nvidia, графические драйверы компании, начиная с версии 555, не поддерживают старые процессоры с отсутствием инструкции POPCNT, а обладатели неподдерживаемых CPU, которые всё же попытаются установить свежие драйверы, увидят на экране BSOD при загрузке Windows.

Действительно, владельцы старых систем, оснащённых, например, входящими в список поддерживаемых устройств видеокартами GTX 750 Ti или GTX 950, и моделями процессоров без POPCNT, после установки драйвера Nvidia версии 555 или новее стали жаловаться на BSOD с кодом ошибки SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED.

Также в публикации Nvidia отмечено, что процессоры, не имеющие инструкции POPCNT, официально не поддерживаются в операционных системах Windows 10 и Windows 11.

Пользователям, которые не желают тратиться и обновлять свои процессоры на более новые, рекомендуется изменить параметры Центра обновления Windows таким образом, чтобы исключить автоматическую загрузку свежей версии графического драйвера Nvidia.

При этом вряд ли от данного нововведения пострадает значительное количество пользователей, так как процессоры Intel и AMD поддерживают инструкцию POPCNT ещё с 2007 года, хотя владельцев ряда моделей Core 2 Duo и Core 2 Quad это всё же коснётся.

#nvidia #microsoft
Источник: neowin.net
+
Написать комментарий (0)
Новые драйверы NVIDIA вызывают BSOD на компьютерах с процессорами без поддержки инструкции POPCNT
Nvidia откладывает выпуск архитектуры Blackwell из-за обнаруженного дефекта
Антимонопольные органы обеспокоены последними действиями Nvidia в области искусственного интеллекта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкие инженеры создали и отправили на Украину дрон, который не боится российских комплексов РЭБ
18
Космические силы США вынуждены отказаться от ракетных двигателей из России
4
BI: С-400 "Триумф" и модернизированные Су-35С вместе с МиГ-31БМ будут охотиться за F-16 ВСУ
9
Исследователи впервые создали из атомов золота новый материал с особыми свойствами
1
ВС ВСУ показали кадры пуска крылатых ракет Storm Shadow с фронтового бомбардировщика Су-24М
1
Опасения по поводу новых санкций вынуждают NVIDIA не торопиться с поставками B20 в Китай
+
Из-за обвала цен на акции, 500 богатейших людей мира потеряли 134 млрд долларов за один день
1
Смартфоны Apple iPhone 16 выходят 10 сентября
+
Nvidia прекращает выпуск самой популярной среди геймеров видеокарты, сообщает информатор
+
TWZ: Украинские квадрокоптеры «Баба Яга» теперь способны запускать управляемые боеприпасы
+
Ryzen 7 5800XT работает на частоте 5 ГГц при мощности 65 Вт
7
В Китае планируется обязательная идентификация всех пользователей интернета с помощь ID-карты
5
Huawei разрабатывает процессор, который будет использовать унифицированную архитектуру памяти
+
Американская фирма представила инновационное решение для подзарядки электромобилей прямо в пути
4
One UI 7 получит новый игровой модуль Good Lock с расширенным доступом к настройкам игр
2
NYT: В Иране начали массово задерживать сотрудников разведки из-за ликвидации главы ХАМАС в Тегеране
1
РЖД создаст свои судоходные компании для перераспределения грузоперевозок с авто и ж/д транспорта
1
Lamborghini представила суперкар Revuelto с уникальной окраской, которую наносили вручную 475 часов
+
Внедорожный суперкар Marsien на базе Porsche 911 Turbo S стал серийным. Выпустят 40 штук
+
Прекращена поддержка программы двухфактурной аутентификации Authy for Desktop
1

Популярные статьи

С-70 "Охотник" с новым "супердвигателем" АЛ-51Ф и ракетами 5-го поколения Р-74М2 - подробности
12
nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
17
Обновленная боевая система, новый контент, русская локализация и многое другое в Gothic Remake
11
7 любимых игр старого олдфага
12
Сравнение Windows 11 Home и Pro: какие отличия
13
Итоги гоночного уик-энда 3-4 августа
3
Р-37М, PL-21 и AIM-260 - Воздушный бой на гиперзвуке: погоня за сверхдальностью и скоростью
1
Выясняем, насколько в России компьютеры дороже, чем в Германии, и есть ли шанс сэкономить
8
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
68
Новые «Искандеры» и старые «МиГи»: чем ВС РФ встретят хвалёных «Боевых соколов» F-16
9

Сейчас обсуждают

Роман Холод
19:55
Извините автор, но то что вы привели в качестве примера это уже ну как бы тактичнее сказать, в моем понимании уже просто офисная машина, в современных играх мало на что способная. Это наверное ваш кон...
Играем за копейки — три выгодные ультрабюджетные сборки ПК в августе 2024 года
Yilec
19:50
Ага, всем разработчикам на Unreal Engine 5. Дороговато. (сарказм)
В новом отчете раскрыты реальные показатели отказов процессоров Intel и AMD в месяц
Vito Vago
19:49
Windows 11 с последними объявлениями; все игры идут нормально
Почему Windows 11 – не подходит геймерам, а старая Windows 10 лучше справляется с играми
Yilec
19:44
В ЕС дегенеративная власть.
ЕС решил не признавать Николаса Мадуро президентом Венесуэлы
Лев корл
19:42
У России еще есть Кинжал Она не воздух воздух но тем не менее Доработать наверное можно
Р-37М, PL-21 и AIM-260 - Воздушный бой на гиперзвуке: погоня за сверхдальностью и скоростью
typym6ek
19:39
Никто не выкупил походу тему. Вот и минусуют школотроны:)
Итоги гоночного уик-энда 3-4 августа
Sammie Vanhalen
19:39
Сравнение Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в игре Prodeus
Cerberus Первый
19:37
5 майдан по счету. С этим что не так было? И почему другую страну волнует какая там власть? Или пророссийский майдан это дело хорошее?
Немецкие инженеры создали и отправили на Украину дрон, который не боится российских комплексов РЭБ
Entity
19:37
Какая же чушь.
Эксперт Илья Казаков посоветовал россиянам не заряжать свой смартфон до 100%
Иван Теплый-Дом
19:30
Если выстрелить из пистолета себе в голову то с вероятностью 100% наступит смерть. Мда.
Ютубер выяснил, что произойдет, если подключить к интернету старую ОС Windows XP
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем