После установки свежих драйверов владельцы старых CPU увидят BSOD.

Разработчики программного обеспечения продолжают вынуждать пользователей отказываться от своих старых процессоров в пользу более новых решений — некоторое время назад Microsoft запретила запускать Windows 11 на ПК, оснащённых CPU c отсутствием поддержки инструкции POPCNT, а теперь Nvidia подтверждает, что пошла на аналогичный шаг в своих свежих графических драйверах, говорится в материале издания Neowin.

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Источник фото: Bleeping Computer

Как отмечается в официальной документации Nvidia, графические драйверы компании, начиная с версии 555, не поддерживают старые процессоры с отсутствием инструкции POPCNT, а обладатели неподдерживаемых CPU, которые всё же попытаются установить свежие драйверы, увидят на экране BSOD при загрузке Windows.

Действительно, владельцы старых систем, оснащённых, например, входящими в список поддерживаемых устройств видеокартами GTX 750 Ti или GTX 950, и моделями процессоров без POPCNT, после установки драйвера Nvidia версии 555 или новее стали жаловаться на BSOD с кодом ошибки SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED.

Также в публикации Nvidia отмечено, что процессоры, не имеющие инструкции POPCNT, официально не поддерживаются в операционных системах Windows 10 и Windows 11.

Пользователям, которые не желают тратиться и обновлять свои процессоры на более новые, рекомендуется изменить параметры Центра обновления Windows таким образом, чтобы исключить автоматическую загрузку свежей версии графического драйвера Nvidia.

При этом вряд ли от данного нововведения пострадает значительное количество пользователей, так как процессоры Intel и AMD поддерживают инструкцию POPCNT ещё с 2007 года, хотя владельцев ряда моделей Core 2 Duo и Core 2 Quad это всё же коснётся.