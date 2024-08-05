Кроме того, перспективная батарея имеет срок службы, составляющий 20 лет.

В настоящее время целый ряд производителей разрабатывает аккумуляторные батареи, обладающие высокой плотностью энергии и возможностью быстрой зарядки — о своих планах и впечатляющих достижениях в данной области поделилась и компания Samsung, говорится в материале сайта TechSpot.

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Источник фото: TechSpot

Сообщается, что оксидные твердотельные аккумуляторы, которые в настоящее время испытывает Samsung и ряд её партнёров, обладают впечатляющей плотностью энергии, составляющей 500 Вт·ч/кг, что в два раза больше возможностей батарей, используемых для серийных моделей электрокаров.

Кроме того, заявленный срок их службы составляет двадцать лет, а обеспечиваемый запас хода достигает тысячи километров. Также производитель утверждает, что их новые батареи способны восстанавливать свой заряд всего за девять минут, но, судя по всему, это заявление относится не к стопроцентной зарядке, а к восполнению заряда от 20 до 80 %, как это обычно заявляют другие компании.

По словам представителя Samsung, производители электрокаров весьма заинтересованы перспективной разработкой южнокорейской компании, так как новые батареи значительно меньше, легче и безопаснее существующих решений.

Отмечается, что новые твердотельные аккумуляторы, разрабатываемые Samsung, имеют сравнительно высокую стоимость, поэтому будут предназначены для премиальных моделей электрокаров.

Samsung далеко не единственная компания, добившаяся успехов в данной области — подобные разработки имеются у ряда китайских компаний, в том числе CATL и NIO, а также у других игроков на рынке, включая LG.

Помимо твердотельных батарей, Samsung также развивает свой бизнес по выпуску более дешёвых литий-железо-фосфатных и бескобальтовых батарей, предназначенных для доступных моделей электромобилей.