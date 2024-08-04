В настоящий момент отключить назойливую рекламу не так и просто.

Смартфоны Xiaomi популярны среди пользователей благодаря своей доступности и функциональности, но целый ряд владельцев устройств от данного производителя не слишком рады назойливой рекламе, демонстрируемой в пользовательском интерфейсе.

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Источник фото: Gizmochina

Конечно, рекламные вставки можно отключить, но для этого нужно приложить массу усилий, поэтому некоторые пользователи рассчитывали, что Xiaomi наконец-то избавит их от трудностей, тем более, что слухи о добавлении производителем кнопки, которая отключала бы всю рекламу разом, уже некоторое время ходят по сети Интернет, но, судя по всему, в ближайшее время им не суждено сбыться — как сообщает издание Gizmochina, совсем недавно представитель Xiaomi заявил, что таких планов у компании пока нет.

В ближайшем будущем производитель намеревается снизить количество предустановленного ПО, что может повысить удобство для пользователей, но идею о добавлении специальной кнопки, которая отключала бы рекламу, решительно отвергает, аргументируя это тем, что большинство владельцев смартфонов, по мнению специалистов компании, не сможет обнаружить и не будет пользоваться данной возможностью.

Данное обоснование выглядит несколько странным, учитывая, что в настоящее время пользователям приходится совершать намного больше действий, чтобы убрать назойливые рекламные вставки. Вполне вероятно, что производитель несколько лукавит, говоря о причинах, мешающих ему добавить переключатель, и не называет реальных факторов.