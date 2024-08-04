Новинки получат ёмкие батареи и новый дизайн.

Предстоящие смартфоны OnePlus Ace 5 и Ace 5 Pro могут быть презентованы ранее, чем ожидалось, на что указывают данные, опубликованные информатором Digital Chat Station, говорится в материале сайта Gizmochina.

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OnePlus Ace 3. Источник фото: Gizmochina

Если стандартная модель предшествующей линейки, Ace 3, оснащённая чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, дебютировала в начале прошлого года, а Ace 3V, снабжённый SoC Snapdragon 7+ Gen 3, и Ace 3 Pro с чипом Snapdragon 8 Gen 3 появились в марте и июне 2023 года соответственно, то, как утверждает информатор, новые смартфоны Ace 5 и Ace 5 Pro могут быть представлены до конца текущего года.

Кроме того, утечка подтверждает традицию китайских компаний избегать цифры «4» в маркировке своих продуктов, так как она считается негативным знаком в целом ряде азиатских культур, поэтому вслед за серией Ace 3 выйдет линейка Ace 5.

Отмечается, что при выпуске смартфонов серии Ace 5 производитель сохранит свою стратегию, предполагающую сочетание топового чипсета с кремниевой батареей большой ёмкости. Также новинки получат обновлённый дизайн.

При этом информатор пока не делится данными о наиболее доступной модели новой линейки, Ace 5V, которая, как предполагается, на мировом рынке может выйти под названием Nord 5. Помимо этого, Ace 5 за пределами Китая может дебютировать с именем OnePlus 13R.