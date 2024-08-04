Данное решение имеет свои преимущества и недостатки.

Всё больше производителей смотрит в сторону использования унифицированной архитектуры для своих процессоров, предполагающей наличие интегрированной памяти — к уже представленным на рынке моделям Apple серии M и Qualcomm Snapdragon X вскоре присоединится Intel с её новым поколением Lunar Lake, а чуть позже может добавиться и Huawei, что следует из сообщения известного информатора jasonwill101.

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Конструкция Intel Lunar Lake. Источник фото: TechPowerUp

Как утверждает информатор, предстоящие процессоры Huawei Kirin для ПК получат унифицированную архитектуру, благодаря чему на одной плате будут соседствовать чипы памяти и SoC.

Данное решение позволяет увеличить пропускную способность памяти и повысить производительность благодаря тесной интеграции памяти и CPU, а также снизить энергопотребление.

Существует и минус унифицированной архитектуры — объём оперативной памяти остаётся постоянным в течение всего периода использования устройства, так как модернизировать ОЗУ не представляется возможным, поэтому пользователи, которые собираются делать апгрейд системы в будущем, судя по всему, вряд ли выберут данный продукт.

Впрочем, увеличившееся время работы мобильного устройства без необходимости дополнительной подзарядки и повышенная производительность памяти могут стать решающим фактором.

Более ранние утечки предполагали, что многоядерная производительность предстоящего процессора Huawei Kirin будет примерно равна Apple M3, но каких-либо фактов, подтверждающих данную информацию, в настоящий момент не имеется.