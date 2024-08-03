Новинка должна дебютировать уже через несколько дней.

Компания Huawei готовится представить свой новый складной смартфон Nova Flip, некоторые характеристики которого уже появились в сети Интернет, а сегодня информация о новинке была дополнена благодаря базе данных Geekbench, говорится в материале издания Gizmochina.

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Согласно сайту Geekbench, складной смартфон Huawei Nova Flip снабжается чипсетом среднего класса Kirin 8000 производства Huawei, оснащённым одним ядром Cortex-A77 с тактовой частотой 2.4 ГГц, тремя ядрами Cortex-A77, функционирующими на частоте 2.19 ГГц, и четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex-A55 с частотой 1.84 ГГц, а также графическим процессором Mali-G610.

Кроме того, представленный экземпляр имеет 12 ГБ оперативной памяти, что, судя по всему, является максимальным объёмом для данной модели. Отмечается, что указанная версия Android 12, под управлением которой, как считает ПО, работает новинка, вероятно, не соответствует действительности, так как производитель перевёл большинство своих смартфонов на собственную платформу HarmonyOS, поэтому бенчмарк мог неверно истолковать версию ОС.

В одноядерном тесте Geekbench 6.2.2 новинка набирает 1000 баллов, а в многоядерном показывает результат в 2419 очков, что дополнительно указывает на позиционирование смартфона в качестве модели среднего класса.

Источник фото: Gizmochina

Ранее стало известно, что новинка получит 6.94-дюймовую панель LTPO OLED с разрешением 2690x1136 точек и частотой обновления 120 Гц, 2.14-дюймовый внешний экран, выполненный по технологии OLED, с частотой обновления 60 Гц, 50-Мп основную камеру, дополненную 8-Мп сверхширокоугольным объективом на тыльной стороне, 32-Мп селфи-камеру и аккумулятор на 4400 мА·ч с возможностью быстрой 66-Вт зарядки.

Ожидается, что официальный запуск складного смартфона Huawei Nova Flip состоится 5 августа текущего года.