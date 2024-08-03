Ноутбук снабжается 16 ГБ ОЗУ, 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1920x1200 точек и SSD объёмом 512 ГБ.

Компания Acer работает над новой модификацией ноутбука Swift 14 AI, оснащённой новейшим процессором Intel Lunar Lake, о чём свидетельствует появление предстоящей новинки на сайте итальянского магазина Epto, говорится в материале издания NotebookCheck.

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Источник фото: Wccftech

Согласно опубликованным на сайте магазина данным, ноутбук Acer Swift 14 AI снабжается процессором начального уровня Intel Core Ultra 5 226V с 16 ГБ встроенной оперативной памяти LPDDR5X, 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1920x1200 точек и соотношением сторон 16:10, а также твердотельным накопителем объёмом 512 ГБ.

Также известно, что процессор имеет по четыре производительных и эффективных ядра, встроенную графику Arc 130V и блок NPU, обеспечивающий 40 TOPS.

Кроме того, новинка имеет ИК-камеру QHD, встроенный сканер отпечатков пальцев, четыре порта USB, а также поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 65 Вт·ч.

Ожидается, что модель Acer Swift 14 AI, оснащённая процессором Core Ultra 5 226V, присоединится к уже представленным на рынке вариантам с чипами Qualcomm Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus в сентябре текущего года.

Стоимость новинки в итальянском магазине составляет 1 009 евро без учёта местных налогов, что соответствует 1 100 долларам США или 94 000 рублей.