Новинка оснащается 6.79-дюймовым дисплеем и 108-Мп основной камерой.

Смартфон Poco M6 Plus 5G, появившийся в базе данных Geekbench несколько недель назад, наконец-то представлен официально, став пятым представителем линейки M6 и получив ряд улучшений по сравнению со стандартной моделью Poco M6, говорится в материале издания GSMArena.

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Новинка оснащается разогнанным восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE (Accelerated Edition), способным достигать тактовой частоты 2.3 ГГц, что на 100 МГц выше возможностей стандартной модификации, 6.79-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, до 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом 128 ГБ.

На задней панели устройства располагается 108-Мп сенсор Samsung ISOCELL HM6 с диафрагмой f/1.75, дополненный 2-Мп макродатчиком, а на фронтальной стороне находится 13-Мп селфи-камера.

Питанием новинку обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5030 мА·ч, поддерживающая 33-Вт зарядку. Работает устройство на Xiaomi HyperOS, основанной на ОС Android 14. Производитель гарантирует выпуск обновлений для ОС в течение последующих двух лет и предоставление апдейтов безопасности на протяжении четырёх лет.

Источник фото: GSMArena

Кроме того, новинка оснащается гибридным слотом для двух сим-карт, совмещённым с картой расширения microSD, ИК-модулем и разъёмом для наушников. Устройство выпускается в следующих цветовых оформлениях — чёрном (Graphite Black), фиолетовом (Misty Lavender) и серебряном (Ice Silver).

Стоимость смартфона Poco M6 Plus 5G в Индии составляет 13 499 индийских рупий (161 доллар) за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, а вариант с 8 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 128 ГБ оценён в 14 499 индийских рупий (173 доллара). Продажи в индийской рознице стартуют 5 августа.