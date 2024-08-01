Samsung Galaxy A16 5G получил 8-ядерный чип.

Южнокорейский производитель Samsung готовит свою новую модель доступного смартфона, получившую название Galaxy A16, на что указывает недавнее появление новинки в базе данных IMEI и на сайте британского оператора EE, а также сегодняшний дебют устройства в бенчмарке Geekbench, говорится в публикации издания Gizmochina.

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Samsung Galaxy A15 5G

Согласно информации, опубликованной на сайте Geekbench, смартфон Samsung Galaxy A16 5G снабжается чипсетом, оснащённым двумя ядрами с тактовой частотой 2.4 ГГц и шестью ядрами, достигающими частоты 2.0 ГГц, что соответствует конфигурации чипа MediaTek Dimensity 6300.

Кроме того, устройство указано с 6 ГБ оперативной памяти и ОС Android 14. Отмечается, что Samsung может выпустить несколько версий смартфона с различным объёмом ОЗУ. В одноядерном тесте Geekbench представленный экземпляр набрал 514 очков, а в многоядерном заполучил 1464 балла.

Источник фото: Gizmochina

Смартфон Samsung Galaxy A16 5G должен заменить собой модель предшествующего поколения, Galaxy A15 5G, оснащённую 6.5-дюймовой AMOLED-панелью с частотой обновления 90 Гц, чипом Dimensity 6100+, до 8 ГБ оперативной памяти, хранилищем объёмом до 256 ГБ, тройной задней камерой, включая 50-Мп основной датчик, сверхширокоугольный объектив на 5 Мп и 2-Мп макромодуль, а также аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 25-Вт зарядки.

Исходя из данных, представленных на сайте EE, новинка будет выпускаться как в версии 5G, так и в модификации 4G.