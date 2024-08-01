Новинки могут оказаться значительно дешевле моделей, уже представленных на рынке.

Системы, оснащённые новейшими процессорами Snapdragon X от Qualcomm, в ближайшие месяцы могут стать доступнее по стоимости, что следует из слов Криштиану Амона, генерального директора и президента компании, сообщает издание NotebookCheck.

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Источник фото: Microsoft

В настоящее время самым недорогим способом заполучить систему с процессором Snapdragon X является приобретение комплекта разработчика, стоимость которого составляет 900 долларов. Доступный ноутбук Microsoft Surface Copilot+ PC обойдётся чуть дороже — его цена стартует от $999. Кроме того, особо удачливые покупатели могут приобрести ноутбук Copilot+ PC по акции, но конечный ценник устройства всё равно находится в пределах 900 долларов.

В следующем же году ситуация изменится, и пользователи смогут купить систему, оснащённую процессором Snapdragon X, всего за 700 долларов, о чём заявил в ходе мероприятия, посвящённого финансовым показателям компании за третий квартал текущего года, глава Qualcomm Криштиану Амон, отметив, что это не скажется на производительности NPU для задач искусственного интеллекта.

При этом генеральный директор компании не сообщил, будет ли данная ценовая политика распространяться на ноутбуки, или же коснётся только нового комплекта для разработчиков.

Кроме того, Криштиану Амон упомянул, что ожидает стабильного роста показателей компании на рынке ПК, хотя о конкретных результатах говорить пока рано, так как с момента выхода первых устройств с процессорами Snapdragon X прошло не так уж и много времени.