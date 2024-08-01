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Представлен самый тонкий в своём классе смартфон Motorola Edge 50 с разогнанным Snapdragon 7 Gen 1
Motorola Edge 50 имеет 6.7-дюймовый изогнутый дисплей и 50-Мп основную камеру.

Линейка смартфонов Edge от Motorola пополняется новой моделью, получившей название Motorola Edge 50 с разогнанным чипом, а также прочным и тонким пыле- влагозащищённым корпусом, говорится в материале сайта GSMArena.

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Смартфон Motorola Edge 50 оснащается быстрым чипсетом среднего уровня Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, способным достигать частоты 2.5 ГГц, что на 100 МГц выше стандартной версии, изогнутым pOLED-дисплеем, прикрытым защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, с диагональю 6.7 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Как утверждает производитель, новинка является самой тонкой моделью, представленной на рынке и имеющей сертификаты IP68 и MIL-STD-810H, которые предусматривают защиту смартфона от пыли, воды, падений, перепадов температуры, вибрации и ряда других негативных воздействий — толщина устройства составляет всего 7.79 мм.

На тыльной стороне новинки располагается 50-Мп основная камера, представленная датчиком Sony LYT-700C, 10-Мп телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом и 13-Мп сверхширокоугольный модуль, а на фронтальной панели имеется 32-Мп селфи-камера.

Источник фото: GSMArena

Питает смартфон аккумулятор на 5000 мА·ч, поддерживающий быструю проводную и беспроводную зарядку мощностью 68 и 15 Вт соответственно.

Устройство работает на Android 14 с надстройкой в виде Hello UI. Производитель обещает выпускать обновления для ОС в течение двух лет и апдейты безопасности на протяжении трёх лет. Новинка выпускается в следующих цветовых оформлениях — сером (Koala Grey), оранжевом (Peach Fuzz) и зелёном (Jungle Green).

Стоимость смартфона Motorola Edge 50 в индийской рознице стартует от 27999 индийских рупий (334 доллара) за единственную версию с 8 ГБ ОЗУ и 256-ГБ хранилищем. Начало продаж запланировано на 8 августа. 

#motorola edge 50
Источник: gsmarena.com
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