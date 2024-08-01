Новинка получит более ёмкую батарею по сравнению с предшественником.

Смартфон Tecno Phantom V Fold 2 5G стабильно появляется в базах данных той или иной организации сертификации, а сегодня новинка была замечена на сайтах Google Play Console и TUV Rheinland, благодаря чему стал известен целый ряд характеристик устройства, сообщает издание Gizmochina.

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Tecno Phantom V Fold. Источник фото: Gizmochina

Новинка, которая должна сменить складную модель предшествующего поколения, V Fold, на сайтах сертификации указана с модельным номером AE10. Согласно информации, размещённой в базе данных Google Play Console, смартфон Tecno Phantom V Fold 2 5G получит чипсет с конфигурацией, представленной одним ядром ARM Cortex-X2 с тактовой частотой 3.2 ГГц, тремя ядрами ARM Cortex-A710, работающими на тактовой частоте 2.85 ГГц, и четырьмя ядрами ARM Cortex-A510 с частотой 1.8 ГГц — это соответствует недавней утечке результатов тестов устройства в бенчмарке Geekbench, а также намекает, что новинка получит чип MediaTek Dimensity 9000+.

Кроме того, смартфон оснащается экраном с разрешением 2000x2296 точек и плотностью пикселей 480 DPI, графическим процессором Mali G710 и работает под управлением ОС Android 14. Представленный экземпляр имеет 12 ГБ оперативной памяти, но можно ожидать, что доступных опций будет больше.

Согласно сайту сертификации TUV Rheinland, питанием новинку будет обеспечивать батарея общей ёмкостью 5610 мА·ч, что больше по сравнению с аккумулятором модели предыдущего поколения.

Ожидается, что более подробная информация о смартфоне Tecno Phantom V Fold 2 5G появится в ближайшие недели.