Устройство может работать в двух режимах.

Анонсированный ещё на международной выставке CES 2024 монитор ROG Swift OLED PG32UCDP производства ASUS только сейчас появился в продаже в США, чтобы конкурировать с моделью LG UltraGear OLED 32GS95UE, говорится в материале сайта NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/ASUS

Игровой монитор ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP оснащён 32-дюймовой WOLED-панелью, поддерживающей два режима работы — по умолчанию новинка обеспечивает частоту обновления 240 Гц при разрешении 4K, но может повышать данное значение до 480 Гц в 1080p.

Отмечается, что новинка на 30 процентов ярче по сравнению с конкурирующими продуктами QD-OLED, обеспечивая пиковую яркость в 1300 нит, которая снижается до 250 нит при просмотре SDR-контента.

Кроме того, монитор характеризуется низким временем отклика GtG, составляющим всего 0.03 мс, охватывает 99 % цветового пространства DCI-P3, обеспечивает 10-битную цветопередачу и имеет сертификат VESA DisplayHDR 400 True Black, а также широкие углы обзора по вертикали и горизонтали, составляющие 178 градусов.

Также устройство поддерживает технологию Adaptive-Sync, устраняющую разрывы изображения во время игрового процесса с высокой частотой и имеет встроенные технологии для минимизации нагрузки на глаза, в том числе функцию фильтрации синего цвета .

Новинка оснащается широким набором портов, в том числе двумя HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4, тремя USB 3.2 Gen 1 Type-A и одним USB Type-C с поддержкой режима DisplayPort и Power Delivery мощностью 90 Вт.

На текущий момент игровой монитор ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP доступен в целом ряде магазинов США по цене 1300 долларов.