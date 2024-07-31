Новинки оснащены новым 28-нм контроллером и чипами памяти V-NAND восьмого поколения.

Компания Samsung выпускает две новые карты памяти microSD серий PRO Plus и EVO Plus увеличенной ёмкости, предназначенные для потребителей, которым необходим значительный объём для хранения данных, говорится в материале издания Neowin.

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Источник фото: Neowin/Samsung

Согласно официальному сообщению Samsung, новые карты памяти microSD, относящиеся к линейкам PRO Plus и EVO Plus, оснащены фирменными чипами V-NAND восьмого поколения, благодаря чему удалось достичь ёмкости, составляющей 1 ТБ, что вдвое больше объёма, предлагаемого ранее.

Кроме того, новинки получили новый контроллер, перешедший с 55-нм технологического процесса на 28-нм, что обеспечило меньшее потребление энергии при записи и чтении данных. Как утверждает производитель, новые модели характеризуются повышенным быстродействием при повседневном использовании.

Новые модели имеют класс скорости UHS Speed Class 3 (U3), класс производительности приложений (App Performance Class) A2 и соответствуют стандарту Video Speed Class 30 (V30). Владельцы карты памяти microSD серии PRO Plus ёмкостью 1 ТБ могут ожидать от новинки максимальной скорости последовательного чтения и записи, достигающей 180 и 130 МБ/с соответственно. Модель линейки EVO Plus объёмом 1 ТБ характеризуется пиковой скоростью чтения/записи, составляющей 160/120 МБ/c.

Дополнительно новые карты памяти имеют защиту от негативного воздействия температур, воды, магнитных полей и рентгеновских лучей. Новинки поставляются с десятилетней ограниченной гарантией, а также имеют увеличенный срок службы благодаря увеличенному числу циклов записи/стирания.

Стоимость карты памяти Samsung PRO Plus ёмкостью 1 ТБ составляет 154 доллара, а цена модели Samsung EVO Plus объёмом 1 ТБ равна 132 долларам. В продажу новинки поступят в ближайшее время.