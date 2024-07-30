Другие представители новой линейки подобной привилегии будут лишены.

Предстоящий топовый смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra получит увеличенный по сравнению с моделью предшествующего поколения объём оперативной памяти, о чём сообщает информатор Ice Universe, говорится в материале сайта NotebookCheck.

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Источник фото: Tom's Guide/Technizo Concept

Утверждается, что Samsung оснастит свой новейший смартфон Galaxy S25 Ultra соответствующим его позиционированию в качестве топовой модели объёмом памяти — по данным информатора, новинка получит 16 ГБ ОЗУ. Судя по всему, производитель будет использовать тот же подход, что и с Galaxy S24 Ultra, не разделяя модификации в зависимости от вместимости накопителя, что означает единый объём оперативной памяти для всех версий хранилища.

Отмечается, что Samsung не баловала оснащением своих топовых моделей 16 ГБ ОЗУ с момента выпуска Galaxy S21 Ultra, но для S25 Ultra вновь расщедрилась. Вполне возможно, что к подобному шагу её подтолкнули конкурирующие компании, предлагающие даже более внушительные объёмы ОЗУ для своих флагманов. Ещё одно объяснение может заключаться в необходимости большего количества оперативной памяти для работоспособности встроенных функций с применением технологий искусственного интеллекта.

Ещё один информатор, theonecid, утверждает, что другие модели линейки Galaxy S25, а именно Galaxy S25 и Galaxy S25+, ограничатся 12 ГБ оперативной памяти, по данному параметру не отличаясь от своих предшественниц.

Если увеличение объёма оперативной памяти порадует будущих владельцев Galaxy S25 Ultra, то аккумулятор на 5000 мА·ч, аналогичный модели предшествующего поколения, положительных эмоций вряд ли добавит, особенно учитывая высокое энергопотребление будущего чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, который станет основой для одной из версий новинки.

При этом дополнительно заинтересовать потенциальных покупателей может улучшенная камера и более тонкий корпус, которыми, как утверждает ряд источников, оснастят предстоящий Galaxy S25 Ultra.