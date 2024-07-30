Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Samsung Galaxy S25 Ultra получит больше оперативной памяти по сравнению с предшественником
Другие представители новой линейки подобной привилегии будут лишены.

Предстоящий топовый смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra получит увеличенный по сравнению с моделью предшествующего поколения объём оперативной памяти, о чём сообщает информатор Ice Universe, говорится в материале сайта NotebookCheck.

реклама

Источник фото: Tom's Guide/Technizo Concept

Утверждается, что Samsung оснастит свой новейший смартфон Galaxy S25 Ultra соответствующим его позиционированию в качестве топовой модели объёмом памяти — по данным информатора, новинка получит 16 ГБ ОЗУ. Судя по всему, производитель будет использовать тот же подход, что и с Galaxy S24 Ultra, не разделяя модификации в зависимости от вместимости накопителя, что означает единый объём оперативной памяти для всех версий хранилища.

Отмечается, что Samsung не баловала оснащением своих топовых моделей 16 ГБ ОЗУ с момента выпуска Galaxy S21 Ultra, но для S25 Ultra вновь расщедрилась. Вполне возможно, что к подобному шагу её подтолкнули конкурирующие компании, предлагающие даже более внушительные объёмы ОЗУ для своих флагманов. Ещё одно объяснение может заключаться в необходимости большего количества оперативной памяти для работоспособности встроенных функций с применением технологий искусственного интеллекта.

Ещё один информатор, theonecid, утверждает, что другие модели линейки Galaxy S25, а именно Galaxy S25 и Galaxy S25+, ограничатся 12 ГБ оперативной памяти, по данному параметру не отличаясь от своих предшественниц.

Если увеличение объёма оперативной памяти порадует будущих владельцев Galaxy S25 Ultra, то аккумулятор на 5000 мА·ч, аналогичный модели предшествующего поколения, положительных эмоций вряд ли добавит, особенно учитывая высокое энергопотребление будущего чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, который станет основой для одной из версий новинки.

При этом дополнительно заинтересовать потенциальных покупателей может улучшенная камера и более тонкий корпус, которыми, как утверждает ряд источников, оснастят предстоящий Galaxy S25 Ultra.

#samsung galaxy s25 ultra
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Samsung Galaxy S25 Ultra может стать идеальным телефоном для геймеров благодаря Qualcomm
Samsung Galaxy S25 Ultra может разочаровать сравнительно невысокой ёмкостью батареи
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У РФ появились новые дешёвые дроны-камикадзе "Гербера", сделанные из пенопласта и фанеры
9
Российский Су-35С установил рекорд, сбив МиГ-29 на расстоянии 213 км
2
Мост, который в Казахстане ждали со времен СССР, построят к концу 2024 года
+
В России построят первый завод по производству специальных преформ для оптоволоконной продукции
+
Новая версия БМПТ "Терминатор" для защиты от Abrams и других танков стала оснащаться ПТРК "Атака-Т"
+
Lada Largus вернулась на российский рынок, но с покупкой стоит подождать
+
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
45
Киев передумал использовать поступившие американские истребители F-16
4
Су-35С установил мировой рекорд, перехватив дальнобойной ракетой МиГ-29 ВСУ на дистанции 213 км
4
Моделирование показало, что Солнце способно захватывать планеты-изгои на расстоянии до 3,8 св. лет
3
Идёт разработка чипа Kirin 9100 с энергоэффективностью на уровне Snapdragon 8 Gen 2
+
В Саратовской области стартовало строительство моста через реку Большой Иргиз
+
Космический телескоп Хаббл запечатлел крупное скопление миллионов звёзд из раннего космоса
1
Индийская ракета AD-1 демонстрирует возможности на уровне лучших мировых аналогов
+
Новый порядок экзаменов на права не касается электросамокатов, заявили в МВД
+
Honor, Xiaomi и Realme готовят новые недорогие смартфоны
+
Redmi Note 14 будет оснащен 1,5K-дисплеем и 50-мегапиксельной камерой
3
Новая версия приложения «Часы» даёт представление об изменении дизайна One UI 7
1
ВМС Китая установят боевые лазеры на подводные лодки
+
Истребители Су-57 активно используются в СВО, выполняя боевые задачи наравне с Су-35 и Су34
1

Популярные статьи

О ПАК ДА "Посланник" - самая полная информация о новейшем стратегическом бомбардировщике РФ
6
Итоги гоночного уик-энда 27-28 июля
4
5 необычных лайфхаков для пользователей Steam
7
GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 4060 – насколько видеокарта в ноутбуке уступает настольной для ПК
9
Как прошло открытие Олимпиады 2024 в Париже
66
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
21
Разбираемся, почему на смартфонах вздуваются аккумуляторы, и как избежать проблем с батареей
7
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
109
Как продлить жизненный цикл SDD, сделав работу системы максимально быстрой и эффективной
10
Как работает электричество и когда оно было изобретено
4

Сейчас обсуждают

Колючка
22:26
Ну сейчас то 4090 стоит 220, а 7900хт 110.
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
Илья Белый
22:22
Масштабирование нормальное, но часто его надо вручную ставить. Свойства ярлыка или приложения->Cовместимость->параметры высокого DPI->перераспределить режим масштабирования->Система
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
Илья Белый
22:19
ну да, ну да, маркетинг, давай тогда не развиваться вообще тогда. Как бы по факту увеличивают плотность пикселей для большего комфорта. А масштабировать надо уметь, свойства ярлыка или приложения->Cов...
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
Blaze Night
22:16
взял бы лучше по скидке 12900к
Игры начали выводить сообщения о наличии в ПК проблемных процессоров Intel
Анатолий Павлюшин
22:12
Красные карты никому не нужны
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
Gamandril
22:04
Думаю ты прав. Он один из тех кто претендует на премию состоящую из купания в навозе. Другие хотя бы пытаются что-то путное выдать чтобы хоть немного прикрыть выдаваемый срам.
Как продлить жизненный цикл SDD, сделав работу системы максимально быстрой и эффективной
John Doe
21:50
Да ты тоже тратишь время на этого овоща. Забей. Хотя, поджигать его пукан иногда интересно
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
Владимир Феоктистов
21:49
Все верно, красные карты как были днищем для амуде фанатиков, так им и остались
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
Nvidia&Intel Hater
21:49
Просто он не в курсе .кто этот покемон Clamwult,он же Тармент ,Коссак и куча еще ников
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
Константин Бородаенко
21:48
Сбой развязал им руки, они теперь могут и наверное сделают ограничение доступа к ядру, как у яблок. Просто в своё время их ЕС заставил предоставить полноценный доступ к ядру.
Microsoft меняет ядро Windows 11 после массового сбоя: как Rust поможет в безопасности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем