Новинки имеют широкий набор портов.

Компания ViewSonic активно расширяет список своих игровых мониторов, презентуя две новые модели с впечатляющей частотой обновления и богатым оснащением, говорится в материале сайта NotebookCheck.

реклама

Игровые мониторы ViewSonic XG273-2K и VX2781-2K-PRO-4 оснащаются панелью Fast IPS с диагональю 27 дюймов, разрешением 1440p (2560x1440 точек) и частотой обновления 430 Гц, что удовлетворит потребности большинства требовательных геймеров. Кроме того, новинки характеризуются охватом 98 % цветового пространства DCI-P3, пиковой яркостью 600 нит и сертификатом DisplayHDR 600.

ViewSonic XG273-2K

Если ключевые характеристики мониторов аналогичны, то внешне устройства весьма различаются — модель XG273-2K имеет небольшую по размерам узкую подставку и белую заднюю панель с U-образным вырезом, в то время как VX2781-2K-PRO-4 отличается более узкой подставкой V-образной формы и тыльной стороной, выполненной в тёмно-серых тонах с дополнительным акцентом в виде RGB-подсветки.

Обе новинки оснащаются двумя динамиками мощностью по 3 Вт каждый, двумя портами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4. Кроме того, устройства имеют по одному разъёму USB Type-A, USB Type-C с поддержкой альтернативного режима DisplayPort и Power Delivery мощностью 96 Вт, а также порт USB Type-C, обеспечивающий подачу питания до 15 Вт. Для подключения наушников предусмотрен 3.5-мм аудиоразъём.

ViewSonic VX2781-2K-PRO-4.

Источник фото: NotebookCheck/ViewSonic

Информацией о стоимости и появлении мониторов ViewSonic XG273-2K и VX2781-2K-PRO-4 в продаже производитель в настоящее время не делится.